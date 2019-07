Borna Ćorić prokomentirao finale Wimbledona; evo što ga je posebno fasciniralo

U ponedjeljak su počela natjecanja u glavnom ždrijebu ATP turnira u Umagu. Gost Mirne Zidarić bio je najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić koji je na umaškom turniru postavljen za drugog nositelja

'Nisam igrao tenis nekih 20 dana, nije to bila neka velika ozljeda, ali morao sam preskočiti Wimbledon, meni osobno jedan od najdražih turnira. Jednostavno nisam imao baš nikakvog izbora i morao sam uzeti odmor. Sama ozljeda nije bila velika, brzo sam se oporavio, zadnjih pet dana treniram super, sutra će biti ona glavna proba, gdje ću prvi put igrati poene, i ako to prođe dobro, moći ću reći da sam skroz zdrav', rekao je Borna Ćorić za HRT .

Je li bilo teško pratiti Wimbledon s odmora?

'Nije, jer ga nisam ni pratio. Gledao sam meč Nadal - Kyrgios i finale, ostalo sam se skroz isključio', izjavio je Ćorić te prokomentirao finale Wimbledona između Novaka Đokovića i Rogera Federera.

'Meč je bio fenomenalan. Ne znam što bih rekao, kad gledam Rogera s 38 godina, znam po sebi, ja sam dosta mlađi od njega, i znam koliko je teško fizički igrati i psihički naći motivaciju. Fizički, koliko je teško ostati zdrav, dva tjedna igrati takav tenis, to je stvarno nevjerojatno... i onda na kraju u petom setu kod 8:8, 9:9 on mi fizički izgleda kao da ima 20 godina... Novak je opet pokazao klasu koja je nevjerojatna, njime nisam bio toliko iznenađen, jer sam to očekivao i znao da to može, ali Rogerom sam ostao fasciniran, najviše njegovom fizičkom spremom koja je nevjerojatna', govorio je najbolji hrvatski tenisač.