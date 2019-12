Ivana Kapitanović i Igor Karačić pokorili rukometnu konkurenciju; Lino Červar i dalje najbolji trener

U Zagrebu su 26. put po redu najboljima u svijetu rukometa u 2019. godini dodijeljene Kristalne lopte Sportskih novosti. Naslove su obranili trener Lino Červar i sudački par Matija Gubica i Boris Milošević, Luku Cindrića naslijedio je Igor Karačić, a niz Andreje Kobetić prekinula je Ivana Kapitanović...

Najbolji sudački par i dalje su Matija Gubica i Boris Milošević. Dečki su neslužbeno najbolji svjetski par u ovom trenutku, sudili su polufinale i finale SP u Danskoj, što se na toj razini ne pamti. Sudili su i finale domaćeg Kupa i finale Svjetskog klupskog prvenstva Super Globea u Saudijskoj Arabiji između Kiela i Barcelone. Na kraju godine dobili su i derbi Lige prvaka između PSG-a i Barcelona. Dobili su poziv za Euro među pet top parova, a može se reći da Olimpijske igre u Tokiju ne bi smjele 'pobjeći'. Dečki su stvarno najbolje u sudačkom svijetu...

Uz sve, Lino Červar je deseti puta osvojio nagradu za najboljeg trenera. Tako je to kad (još) nemaš dostojnu konkurenciju. No, Lino je najavio trenersko umirovljenje nakon Olimpijskih igara u Tokiju, do tada će svi ostali - iako ima onih koji rade izuzetan posao već i sada - ipak morati pričekati...