Posebni dani za Zorislava Srebrića: Prisjetio se tužnog dana i preminulog prijatelja Vlatka Markovića te kako je izvedena 'operacija Rakitić'

Puno se toga ovih dana događa u hrvatskom nogometu, a što kod sve prisutnog Zorislava Srebrića, višeg savjetnika predsjednika HNS-a Davora Šukera, izaziva posebne emocije. Naravno, ove srijede u mislima mu je dugogodišnji prijatelj i sportski suradnik, danas pokojni Vlatko Marković, a ovih dana dirnuo ga je i odlazak Ivana Rakitića iz hrvatske nogometne reprezentacije

'Da, danas sam pod posebnim dojmom, jer obilježavamo tužnu obljetnicu. Otići ću na grob mog velikog prijatelja, a popodne smo već na putu za Osijek, gdje se igra drugi međunarodni turnir Vlatko Marković, za igrače do 16 godina', iako uvijek pokušava biti odmjerenog glasa, osjetilo se da se Zorislavu Srebriću 'stisnulo grlo', pa se onda, kako samo on zna, u kratkim crtama prisjetio bogate Markovićeve karijere.

'Bilo je puno prekrasnih i nezaboravni događaja koje sam proživio s Vlatkom, a sve je počelo još 1958. godine, kada je došao u Zagreb i postao igrač zagrebačkog Dinama, ali kada je počelo veliko prijateljstvo s Dražanom Jerkovićem. Potom je preselio u inozemstvo, ali to nisu bili dugogodišnji angažmani, kao što su danas. Iz tih njegovih igračkih dana posebno se pamti da je na SP-u 1962. godine u Čileu bio izabran u idealnu momčad svjetskog prvenstva, na što smo bili svi silno ponosni u klubu. Nakon igrače karijere, posvetio se trenerskom poslu, a bio je među rijetkim trenerima, barem u ono doba, koji su trenirali dva najveća hrvatska kluba, Dinamo i Hajduk. Naravno, bio je trener i u Austriji, a jedan kratki period proveo je i kao izbornik hrvatske reprezentacije. Potom je postao nogometni djelatnik, a od 1998. godine i predsjednik HNS-a, sve do trenutka dok na to mjesto nije stigao njegov nasljednik Davor Šuker. S tom promjenom, Vlatku su dodijelili mjesto počasnog predsjednika HNS-a. A koliko je bio važan u nogometnom svijetu, potvrđuju i razne funkcije u najvišim tijelima Fife i Uefe', podsjetio nas je Zorislav Srebrić.

Ovih dana u Osijeku se u Markovićevu čast i spomen održava turnir za igrače do 16 godina. Vjerujem, taj uzrast nije izabran slučajno, jer Marković je znao procijeniti važnost mlađih kategorija i koliko treba biti pažljiv prema njima?

'Slažem se, da je bio osebujan u radu s mladim igračima, i u klubu i u reprezentaciji. Izuzetno ih je podržavao. I svi znamo koju je sve 'mlađariju' podržavao u ulasku u A reprezentaciju. Počev od Luke Modrića, Vedrana Ćorluke... do Ivana Rakitića'.

Kad ste već spomenuli Rakitića, na njegovom dovođenju u reprezentaciju radili ste upravo vas dvojica?

'Bila je to jedan oblik kontinuiranog i visokog stupnja nogometne diplomacije. Mi smo više puta odlazili u Möhlin, svojevrsno predgrađe Basela te razgovarali i s Ivanom i njegovim roditeljima. Ali znamo kakav su pritisak doživljavali iz kluba koji je htio da Ivan igra za švicarsku reprezentaciju, ali i iz Švicarskog nogometnog saveza. Kada smo sve pripremili, to jest ostavili odluku na Ivanu i prelomi za koga će igrati, bili smo sigurni da će to biti Hrvatska. Iako se to nikad nije pisalo po medijima. Vlatko i ja u to smo vrijeme bili veliki prijatelji s predsjednikom i glavnim tajnikom švicarskog saveza, ali zbog toga smo zahladili odnos. No, mi smo s Ivanom dočekali njegovih 106 utakmica i 15 golova, svi, osim nažalost, pokojnog Vlatka'.