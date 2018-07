Ivan Rakitić nakon bolnog poraza u finalu rekao nešto što se Francuzima neće dopasti

Vezni igrač Barcelone Ivan Rakitić bio je jedna od boljih igrača hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Poraz u finalnoj utakmici jako teško mu je pao, što je i logično, ali je usprkos tome što nisu imali sreće čestitao Francuzima

Naravno, njegove riječi, da su bili puno bolji, Francuzima se neće dopasti. Ali to je nogomet...

TO JE ŽIVOT

Prvih 45 minuta odigrali ste vrlo zrelo, ali nije bilo sreće?

'Sve do trećeg gola smo bili daleko bolji, a oni su iz doslovno ničega zabili svoja tri gola. Iz tri šuta zabili su četiri gola! Ali eto, to je nogomet i tu nema pravila. Nije išlo. Nadam se da će Hrvatska jednoga dana doći do zlata! Ovo što smo napravili je jedinstveno i posebno!', završio je Rakitić koji je nakon svega i na društvenim mrežama zahvalio Luki Modriću, svim ostalim suigračima i navijačima:

'Brate Luka Modrić, ne znaš koliko se ponosim tobom! Sve zasluženo. Idemo slaviti s našim obiteljima i svim Hrvatima. Ništa ljepše nego biti Hrvat.'

Naravno, neki su odmah pomislili kako je ta zahvala zapravo oproštaj od hrvatskog dresa, ali o toj temi Rakitić još neko vrijeme sigurno neće govoriti.