Ivan Rakitić ipak odbio dva europska velikana; napokon je poznato gdje će nastaviti karijeru!

Odlazak Ivana Rakitića iz Barcelone sve je bliže, a ako su informacije koje stižu iz Katalonije točne pouzdani hrvatski veznjak izbor je suzio na dva kluba, francuski PSG i talijanski AC Milan

Od početka sezone postalo je jasno kako u Barceloni više ne računaju na hrvatskog veznjaka Ivana Rakitića koji će gotovo sigurno u siječnju nositi dres nekog drugog kluba. Iako je je od 2014. godine bio nezamjenjiv među prvih 11 Barcelone, sve se gotovo preko noći promijenilo. Što je pravi razlog nije poznato, ali da 31-godišnji Rakitić nije zaboravio igrati nogomet dokaz je interes moćnih klubova koji ga žele u svojim redovima.

Talijanski portal Calciomercato.com tako piše da je Rakitić sve dogovorio s PSG-om, a primjerice katalonski Sport piše kako su interes za njega pokazali još Manchester United, Inter i AC Milan.

No, ljudi bliski Rakitiću otkrili su kako je iz njemu znanih razloga odbio Manchester United, a navodno je istu stvar napravio kada je Inter u pitanju u kojem je trebao biti idealna zamjena za Luku Modrića čiji je transfer propao u posljednji trenutak. Dakle, u igri su ostala dva kluba PSG i AC Milan.

I tu dolazimo do najzanimljivijeg dijela, a to je AC Milan gdje bi presudnu ulogu mogli imati Hrvati, sportski direktor Zvonimir Boban i suigrač iz reprezentacije Ante Rebić. No, isto tako treba imati na umu kako je AC Milan u velikoj krizi, kako se muče u Serie A, a uz to zbog odrađivanje kazne ne igraju u niti jednom europskom natjecanju ove sezone. S druge strane u PSG-u je konkurencija puno snažnija i pitanje je ima li Rakitić živaca proći još jednu dokazivanje. Što se njegove supruge Raquel tiče jasno je kako se zajedno sa suprugom i dvije kćeri, Altheom i Adarom, seli u svjetski poznat grad koji je ujedno i sjedište modne industrije. Hoće li to biti Pariz ili Milano pokazat će vrijeme…