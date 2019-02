Ivan Perišić ušao u sukob sa suigračem; za sve je kriva proslava gola

Fiorentina i Inter su nevjerojatnoj utakmici u Firenzi odigrali 3:3. Domaćin je poveo 1:0, da bi nerazzurri to okrenuli na 1:3, no u 101. minute viole su iz sumnjivog penala stigle do boda

Trener Intera Luciano Spalletti nije se mirio da je njegova momčad oštećena. 'Sve je jasno. Lopta je D'Ambrosija pogodila u prsa. Nema rasprave, nema sumnje. Svi su to vidjeli, svi su vidjeli VAR. Nije ga ni okrznula po ruci. Nisam nakon utakmice ni razgovarao sa sucima jer je sve jasno', rekao je Spalletti, a prenosi SportKlub.

Među strijelce se upisao i Ivan Perišić, iz jedanaesterca za 3:1, no talijanski mediji puno više pišu o jednom drugom njegovom potezu. Naime, hrvatskog reprezentativca naljutio je Matteo Politano, strijelac prvog gola, koji je u proslavio imitirao bivšeg kapetana Maura Icardija.

Perišić je jednom trenutku zaustavio Politana, na što je ovaj odgurnuo hrvatskog ofenzivnca, kojem se baš nije svidio potez suigrača. Ubrzo su ipak jedan drugome stisnuli ruku i zaboravili nesporazum.