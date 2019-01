Ispovijed prvog Srbina u redovima Dinama; evo što mu je rekao Zdravko Mamić

Komnen Andrić (23) novi je napadač Dinama. Na Maksimir je stigao iz zaprešićkog Intera u čijem se dresu okitio titulom najboljeg strijelca jesenskog dijela Hrvatski Telekom Prve lige. Zabio je mladi srpski reprezentativac 10 golova u prvom dijelu sezone i sasvim zasluženo navukao modri dres. Za srpske je medije opisao prve dojmove u novom klubu...

U zaprešićkom Interu Komnen Andrić (23) se dokazao, njegove golgeterske kvalitete nisu mogle proći nezapaženo i nikoga ne čudi što ga je u zimskom prijelaznom roku 'zgrabio' Dinamo. OK, platili su 'modri' za njega čak milijun eura, ali sigurno je da će im se isplatiti.

Pa ipak, u Hrvatskoj njegov transfer nije podigao toliku prašinu koliko u Andrićevoj Srbiji. Jasno je to jer Komnen je postao prvi Srbin u Dinamu od raspada bivše države i krvave srpske agresije na Hrvatsku.

'Dobio sam više od tisuću poruka navijača, sve su bile pozitivne, svi su mi poželjeli dobrodošlicu, znaju tko sam jer sam dugo tu, prvi sam strijelac HT Prve lige. Siguran sam da mogu pomoći Dinamu, postao sam prvi Srbin kapetan momčadi u Hrvatskoj, prvi strijelac nakon raspada SFRJ. Ovdje nema mjesta politici, mislim da je to više medijski tako nego što je u sportu.'

'Iskreno, došao sam u Dinamo da se razvijam, da rastem i napredujem kao igrač. Ovo je veliki klub i tu su dva izuzetno kvalitetna napadača - Mario Gavranović je reprezentativac Švicarske, Bruno Petković je bivši igrač Bologne, vrhunski je igrač, ali ja sam došao da napredujem, vjerujem u svoje kvalitete. Da ne vjerujem, ne bih ni bio ovdje. Mislim da svi moramo raditi na tome da pomognemo momčadi, a trener će odlučiti tko može povući Dinamo...', priča Komnen Andrić za Telegraf.rs.

Otkrio je i malo poznate detalje svog transfera u koji je izravno bio uključen i - Zdravko Mamić!

'Prvi se kontakt s Dinamom dogodio još prošlog ljeta, ali su 'modri tada već imali tri napadača i nismo se dogovorili. Sada je sve to bilo ozbiljnije, ja sam svoju igračku kvalitetu potvrdio tako što sam postao prvi strijelac HT Prve lige. Čuo sam se direktno sa Zdravkom Mamićem, poželio mi je dobrodošlicu, vjerovao je od početka u moje kvalitete, sad je sve to bilo intenzivnije i s njegove strane nego ljetos. Zato sam i želio da doći u Dinamo. Evo, to se i ostvarilo', zaključio je Komnen Andrić.