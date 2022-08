Iskreni Filip Ude nakon finala Europskog prvenstva: I da sam napravio najbolju vježbu ne bi bilo dovoljno

Iskusni hrvatski gimnastičar, 36-godišnji Filip Ude nakon sedmog mjesta u finalu konja s hvataljkama na Europskom prvenstvu u Muenchenu izjavio je kako ne bi uspio osvojiti medlaju niti da je napravio svoju najbolju vježbu

"Užasno teško je bilo. Ruke su mi bile na 50 posto snage već danas ujutro na treningu. Dobro sam se osjećao, ali nisam mogao izvući maksimum. Tricepsi mi se uopće nisu oporavili od kvalifikacija. Još me rame boli, lakat, ali nisam htio govoriti o tome, samo sam išao odraditi svoje. Nisam pao, to mi je najbitnije. Dobro je krenula vježba, ali taj 'flop' me izbacio iz takta i puno snage sam na njemu potrošio. Sve ostalo je bilo OK, ali onda mi je na saskoku ponestalo snage pa sam napravio C saskok. I da sam napravio svoj saskok, bio bih peti, možda četvrti. Ne bi bilo dosta za medalju. Danas je bilo nevjerojatno finale, nitko nije pao, što je rijetkost u finalu. Uvijek kad sam ja u finalu, nitko ne padne i uvijek treba neka visoka ocjena. I Seligman i ja kad smo osvajali, trebalo je '100 bodova' za nešto osvojiti. Ali to je tako, to je naš put. I slađe je onda kad osvojiš medalju. Dečki su danas stvarno super napravili. I da sam napravio svoju najjaču vježbu, ne bi mi dali broncu, Nijemac je ipak tu u finalu. Danas nisam imao šanse. Nemam si apsolutno ništa za zamjeriti. Konj je takva sprava, nije mi danas bilo suđeno. Možda nekome glupo zvuči, ali najvažnije mi je da nisam svoju malu Evu razočarao, da je vidjela da se tata bori do kraja. To mi je najbitnije na svijetu. Super je bilo nastupiti u punoj dvorani, bilo bi super da je uvijek sedam, osam tisuća ljudi na gimnastici. I znam da me Eva gledala u takvoj atmosferi i da je ponosna. Nema ljepšeg osjećaja za mene", rekao je Ude.