Imao je Borna Gojo lijepu priliku, ali posustao je prije finala

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Gojo nije uspio drugi tjedan zaredom stići do finala na ATP Challenger Touru, u polufinalu turnira u američkom Wacou izgubio je od domaćeg predstavnika Aleksandra Kovačevića sa 3:6, 6:7 (7).

Prošloga tjedna je 25-godišnji Gojo stigao do finala na challenferu u Monterreyu i tako popravio svoj plasman na ATP ljestvici za 33 mjesta te je ovoga tjedna 127. igrač svijeta.

U Wacu je stigao do polufinala, u drugom setu imao servis pri prednosti 5:3 i priliku za odvesti dvoboj u treći set, ali tada je pokleknuo na svom početnom udarcu, da bi u 'tie-breaku' poveo sa 4:1, no opet nije mogao do seta.

Usprkos ovom porazu, Gojo bi u ponedjeljak mogao imati svoj najbolji plasman na ATP ljestvici u dosadašnjoj karijeri. Dosadašnji najbolji plasman mu je 116. mjesto otprije mjesec dana.