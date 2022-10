Igrači Dinama razočarani su remijem, ali ne gube nadu: Žalosni smo, ali i ponosni, sve je još uvijek otvoreno...

Nogometaši Dinama su u 4. kolu Lige prvaka na Maksimiru odigrali 1:1 s Red Bull Salzburgom. Šteta, imali su 'modri' priliku uzeti sva tri boda, no na kraju ipak nisu uspjeli

'Mislim da smo se dobro borili, ali trebali smo možda i više u zadnjim minutama, pali smo energetski. To je bio jedan od razloga zbog kojih nismo došli do tri boda. Ništa još nije gotovo', kazao je Dinamov stoper Josip Šutalo koji je proglašen igračem utakmice te dodao:

'Pogreške se događaju, to je normalno. Dobro smo se dignuli nakon prvog gola i to je najvažnije. Zabili smo na vrijeme, ali nedostajalo je energije u zadnjim minutama. Ništa nije izgubljeno, imamo još dvije utakmice, dat ćemo sve od sebe da dođemo do maksimalnog broja bodova.'

Oglasio se i Dario Špikić.

'Nažalost, nismo uspjeli doći do sva tri boda. Prvo poluvrijeme smo igrali odlično, drugo isto, ali pred kraj smo izgubili goriva da uzmemo sve. Žalosni smo, ali i ponosni, to je veliki bod u Ligi prvaka. Okrećemo se dalje prvenstvu, a onda Milanu. Sve je otvoreno, kao što smo tu pobijedili Chelsea, moguće je i Milan, posebice uz ovakve navijače. Dat ćemo sve od sebe i nadamo se najboljem', kazao je Dario Špikić.