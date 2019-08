Igrač Dinama Petković priznao nakon utakmice zašto je prekršio dogovor iz svlačionice

Nogometaš Dinama pred gotovo 24 tisuće gledatelja nadigrali su norveški Rosenborg u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka 2:0, a jedan od junaka ove utakmice svakako je napadač Bruno Petković koji je načeo čvrstu momčad iz Trondheima

U sjajnoj atmosferi maksimirskog stadiona stasiti Metkovac Bruno Petković već u 8. minuti zabio je iz kaznenog udarca za vodstvo 'modrih' 1:0. No, svakako je zanimljivo spomenuti kako je upravo Petković srušen u kaznenom prostoru, ali je odmah nakon toga – usprkos dogovoru u svlačionici koji je trener Bjelica spomenuo - hrabro uzeo loptu u ruke kako bi izveo jedanaesterac. Uostalom i sam trener Bjelica priznao je nakon utakmice kako nije znao da je prekršaj bio na Petkoviću koji je očito prekršio dogovor iz svlačionice. No, na koncu je ipak ispalo sve dobro...

Očito je Petković brzo zaboravio što mu se dogodilo u Budimpešti kada je u istoj situaciji loptu poslao visoko iznad gola pri vodstvu 4:0…

'Jedna jako dobra utakmica s naše strane u kojoj smo dali minimalan prostor protivniku koji je usprkos tome pogodio gredu i imao nekoliko polu prilika. Stvorili smo puno šansi, ali neću reći da žalim što ih nismo iskoristili jer smo stvorili prednost koja treba biti obranjena. No, nismo sigurni da smo prošli i svjesni smo da nas čeka još teških 90 minuta.'

Naravno, nekoliko riječi Petković je kazao i o jedanaestercu koji je realizirao. Promašaj iz Budimpešte je očito brzo zaboravio…

'Iskreno, osjetio sam olakšanje, a to je u nogometu lijepo jer već nekoliko dana kasnije možete pokazati da možete popraviti neke stvari. Radujem se uvijek novim izazovima, loša stvar me ne spusti, a dobra me ne podigne', kratko je kazao Petković.

Osvrnuo se s nekoliko riječi i na čvrste Norvežane:

'Prvo poluvrijeme smo igrali više po zemlji, a u drugom smo imali malih problema u tim zračnim duelima. Sada je plan dobro se odmoriti, a trener će nam sigurno ukazati na greške te što možemo raditi bolje. Imamo dovoljno vremena da se rekuperamo i pripremimo.'