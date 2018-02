Igra se samo jedna utakmica HT Prve lige, evo gdje možete pogledati meč Hajduka i Slaven Belupa

Željko Kopić na klupi 'bilih' danas (subota, 24. veljače, 17 sati, Arenasport 3) dočekuje svoju bivšu momčad, Slaven Belupo. Koprivničani su s Kopićem na čelu znali namučiti Hajduk, no neslavna je činjenica kako 'farmaceuti' nikad nisu slavili na Poljudu

'Što se tiče mojih dolazaka sa Slavenom na Poljud, u svim utakmicama smo prezentirali dobar nogomet, smatram da je to rezultatski bilo OK. Nikada se nisam previše bavio rezultatskim nizovima, razmišljam samo o sljedećoj utakmici. Igrači Slavena imaju pregršt motiva, željet će se dokazati na Poljudu. Tu ne vidim razliku u odnosu na ostale momčadi. S naše strane nema nikakve razlike u pripremi utakmice u odnosu na Dinamo ili bilo koju drugu utakmicu', rekao je uoči utakmice Kopić i dodao:

Slaven Belupo je u prošlom kolu stigao do vrijedne domaće pobjede nad Cibalijom kojom je Ivkovićeva momčad stigla do šeste pozicije na prvenstvenoj tablici. Nakon podjele bodova u utakmici bez pogodaka s Interom, Slavenova obrana nije kapitulirala ni protiv Cibalije. Vodstvo Slavenu krajem prvog poluvremena donio je branič Kitanovski koji je u klub stigao ove zime, a potvrdu pobjede domaćinu je u sudačkoj nadoknadi donio veznjak Bouadla. Zbog vremenskih nepogoda i očajnog stanja travnjaka u Koprivnici, Ivković i njegovi igrači već u četvrtak su krenuli prema Dalmaciji. Završne pripreme za utakmicu s Hajdukom momčad Slavena odradila je u Hrvacama gdje je koristila terene istoimenog trećeligaša.

Ivković je zadovoljan prošlotjednim radom.

'Jako smo dobro iskoristili travnjake u Hrvacama i mislim da smo spremni za ogled s Hajdukom koji je kvalitetna momčad i koji se opravdano nalazi na drugom mjestu. U prošlom je kolu Hajduk svladao Dinamo u Maksimiru, a to dovoljno govori o njegovoj snazi. Na Poljudu, gdje očekujem 15 do 20 tisuća splitskih navijača, idemo igrati nogomet. Možemo izgubiti ili dobiti, ali nećemo se zavući u mišju rupu. Zanima me samo igra bez obzira na rezultat. Ozračje će sigurno biti fantastično, misle da će nas lako dobiti, no na terenu će sigurno biti drugačije', kaže trener 'farmaceuta' Tomislav Ivković.

Prilikom najave susreta Ivković je naglasio da će početni sastav odrediti tik pred početak utakmice.