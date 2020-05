Nogometaši Hajduka među prvim su hrvatskim prvoligašima počeli održavati treninge, nakon što su popustile mjere izolacije. Naravno, prvo se radilo u manjim skupinama, a sada je i trener Igor Tudor došao na svoje.

'Pauza je bila i duga, ali ne pretjerano duga, s obzirom na to da je bilo 40-ak dana prije prvog treninga, pauza je to koja se događa i inače ljeti. Nije to ništa bilo pretjerano, međutim, neobično je zbog toga što se dogodilo u srcu sezone i nadam se da se neće pretjerano odraziti na ozljede igrača. Osjećaj je dobar, za sve naše igrače povratak treninzima je vesela vijest, bavimo se onim što radimo i volimo, pogotovo je zadovoljstvo sad kad smo svi na okupu, kad se možemo posvetiti nogometnim stvarima, igri na dva gola, to je ono što momke veseli jer su se time bavili od malih nogu, igra, natjecanje, golovi', rekao je Igor Tudor u intrevjuu za službenu klupsku stranicu.