Igor Bišćan nije skrivao tugu zbog ispadanja s Eura U-21, a otkrio je i što je zapravo odlučilo pobjednika u dramatičnom susretu sa Španjolcima

Izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Igor Bišćan oglasio se nakon utakmice četvrtfinala u kojoj je slavila Španjolska

Hrvatska U-21 reprezentacija je nakon dramatične utakmice četvrtfinala Eura protiv Španjolske ipak ispala s natjecanja. Javi Puado zabio je za vodstvo Španjolaca u 66. minuti, a izjednačio je Luka Ivanušec iz penala u 94. minuti i tako osigurao Hrvatskoj produžetke. Ipak, mini Vatreni nisu izdržali do kraja već su golom Puada u 110. minuti ispali s Eura.

'Tužan sam i prazan zbog toga kako je utakmica završila, ali generalno mislim da možemo biti ponosni na sve što su dečki pokazali i danas i u grupnoj fazi, a i kroz kvalifikacije. Treba biti fer i reći da smo izgubili od vrhunske i bolje ekipe. Veći dio utakmice smo im solidno parirali, vratili smo se na kraju i dečki su opet pokazali mentalnu stabilnost i karakter. Nikad se ne predaju i to je velika kvaliteta koju imamo. Ostaje žal što nismo dogurali do jedanaesterca jer se uvijek čini da ekipa koja je autsajder u raspucavanje ulazi psihološki čvršća. To smo čekali, ali nemam kome što zamjeriti', rekao je izbornik Igor Bišćan nakon utakmice pa dodao:



'Ideja je bila izdržati pritisak u produžecima. Nekolicina je igrača osjetila probleme. Nismo više imali pravo na izmjenu i bilo je pitanje hoćemo li izdržati. U drugom produžetku se činilo da ni oni više ne mogu i ne žele riskirati, ali mi smo u jednoj situaciji zaspali, a oni su to preko vrsnog individualca kaznili. Mi smo htjeli iskoristiti njihove greške jer je energije bilo jako malo i teško je bilo očekivati da ćemo se moći nametnuti u produžecima.'