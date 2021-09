I dok im se jedan od ključnih igrača šeće i naslikava po Zagrebu, Španjolci doživjeli opasan poraz; Armenci ispred Nijemaca; Talijani kiksali doma protiv Bugara

Ovog četvrtka nastavljene su europske kvalifikacije za odlazak na nogometno SP u Kataru 2022. godine. Na rasporedu je bilo 12 utakmica, a bilo je, kao i uvijek nekih iznenađenja

Dvoboj u Solni na kraju je završio pobjedom domaćih 2:1, ali gledatelji su drhtali od prve do posljednje minute. Španjolska je povela u 4. minuti golom Carlosa Solera , ali čim su krenuli s centra, domaćini su uspjeli izjednačiti. Za 1:1 zabio je Isak .

Novi europski prva Italija u svom je prvom susretu nakon osvajanja naslova na Wembleyu prije 50-ak dana u susretu 4. kola skupine C kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvensrtvo u Kataru 2022. godine kao domaćin u Firenci odigrala samo 1:1 (1:1) s Bugarskom.

Italija jest odigrala 35. uzastopnu utakmicu bez poraza čime je izjednačila svjetski rekord kojega su dosada zajednički držali Brazil i razdoblja od 1993. do 1995. godine te Španjolska od 2006. do 2009. godine, no zasigurno je očekivala osvojiti tri, a ne samo jedan bod.

Domaće je u vodstvo doveo Federico Chiesa (16), a poravnao je Atanas Iliev (40).

U drugom susretu ove skupine Sjeverna Irska je kao gost u Vilniusu svladala Litvu sa 4:1 (1:0).

Priliku postati samostalni rekorder po broju utakmica bez poraza Italija će imati u nedjelju kada gostuje kod Švicarske u Baselu.

Belgija je opravdala ulogu favorita u susretu protiv Estonije u skupini E te kao gost slavila sa 5:2 (2:1). Estonija je iznenađujuće povela golom Kaita 82), no Vanaken (22) i Lukaku (29) su već do kraja prvog poluvremena postavili stvri na mjesto. U nastavku su Lukaku (52) svojim drugim golom te Witsel (65) i Foket (76) povisili na 5:1 prije no što je Sorga (83) ublažio poraz Estonije.

Češka je u drugom dvoboju ove skupine u Ostravi s minimalnih 1:0 (1:0) nadigrala Bjelorusiju golom Baraka (34).

Europski doprvak Engleska je u Budimpešti s visokih 4:0 (0:0) svladala Mađarsku ususretu skupine I, a sva četiri gola postigla je u drugom poluvremenu. Mrežu domaćih tresli su Sterling (55), Kane (63), Maguire (69) i Rice (87).

Uvjerljiva je bila i Poljska koja je u Varšavi sa 4:1 (2:1) nadigrala Albaniju. Golove za Poljsku postigli su Lewandowski (12), Buksa (44), Krychowiak (54) i Linetty (89), dok je nakratko na 1:1 poravnao Cikalleshi (25).

Njemačka je u susretu skupine J kao gost u sankt Gallenu sa samo 2:0 (1:0) bila bolja od Lihtenštajna. Prvi gol postigao je Werner (41), a pobjedu je potvrdio Sane (76).

Armenija je zadržala vrh ljestvice 0:0 remijem na gostovanju u Skoplju kod Sjeverne Makedonije, dok je Rumunjska kao gost nadigrala Island sa 2:0 (1:0).