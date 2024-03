Hrvoje Vejić priznao ono što ne želi čuti ni jedan navijač Bilih, komentirao je i suca

'Evo, završili smo još jedno prvenstvo, nismo uspjeli, ali ajmo odigrati do kraja pošteno, pa ćemo raditi završne račune, tko je što radio, a tko nije. Netko kaže čuda se događaju, Ivana Banfić i Merlin kažu čuda ne postoje, realno je da bi bilo čudo svih čuda da se Hajduk vrati u borbu za prvaka. Karoglan je najavljivao puno toga, hrabri Hajduk, igru u kojoj samo pobjeda igra, ali, sve je bilo kao i zadnjih mjeseci, sporo, jalovo, tromo, dosadno. Kratki opis Hajdukove igre u zadnje vrijeme. Šuplja priča, hrabrenje samog sebe i pumpanje optimizma navijača bez pokrića', dio je iz Vejićeve kolumne .

Osvrnuo se Vejić i na suđenje Nijemca Daniela Stanislawa Sieberta.

'Derbi je utakmica u kojoj je taktika najmanje bitna. Izađi i bori se... Na svom dijelu terena protiv svog protivnika izdominiraj. I to ako svaki od vas 11 napravi, bit će dobro. Igrao sam prvo protiv Hajduka, a nakon toga za Hajduka, koji nakon prvog sučevog zvižduka krene, baci se na glavu i juriša, i znali smo da će to ostaviti protivniku prostor za kontre, ali mi smo Hajduk, mi moramo tako. Danas je od toga ostalo ništa. Vratite Hajduk na tvorničke postavke, ovo nije to, jebemu.

Moram se dotaknuti suca, prvi put su sudili stranci. I održali lekciju Pajačima, Bebecima, Pejinima i ostalima, tako se to radi. Jedna greška, nenamjerna, kriterij isti od prve do zadnje minute, divota kad se u 80. minuti zapitaš di je sudac. Onda se sjetimo naših likova i skužimo da osim 2-3 suca imamo amatere koji sude najveći rang.