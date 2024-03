Samir Toplak vrlo iskreno o Hajdukovim izgledima za naslov prvaka

'Ovo je velik vjetar u leđa. Dinamo je imao plan, imao je cilj. Nije to bilo ništa spektakularno, ekstra ofenzivno, ali je od prve do zadnje minute imao sustav, u kojem je bio u klasičnih 4-2-3-1. Sve promjene su bile igrač za igrača. I to mu je dalo rezultat koji su imali na svojoj strani. Mogli su nokautirati Hajduk u 45. minuti onom stativom. Nisu, i to je bilo sve. Poslije je Hajduk, u drugom poluvremenu, promijenio sustav. Izlaskom Livaje je opet morao mijenjati sustav, Kleinheisler je promijenio tri, četiri pozicije u tijeku utakmice. Hajduk je išao stihijski, probavao je sve. Imao je prilike Kalinića i Moufija, ali nije ih iskoristio. I možemo reći da je Dinamo zasluženo slavio. Iako, po igri ni jedni ni drugi nisu ništa izdominirali, pa da bi rekli da je netko bio bolji'.

