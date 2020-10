Hrvatski reprezentativac napokon može odahnuti; pronašao je klub u čijim će redovima imati priliku dokazati se

Ljetni prijelazni rok u najjačim europskim ligama završava danas. Prvi nogometnu 'tržnicu' zatvaraju u Njemačkoj, već u 18 sati, Talijani svoje transfere moraju zgotoviti do 20 sati, a Francuzi, Španjolci i Englezi do ponoći...

Među onima koji mogu odahnuti je i Tin Jedvaj (24) . Branič hrvatske nogometne reprezentacije i Bayera iz Leverkusena pokušava oživjeti svoju karijeru, a to bi do kraja ove sezone trebao i dalje činiti u Bundesligi. Naime, u redovima 'apotekara' već drugu sezonu za njega nema mjesta, prošlu je sezonu proveo na posudbi u Augsburgu, a i sada će ponovno promijeniti sredinu.

Čeka nas nekoliko napetih i zanimljivih sati do završetka ovog produženog prijelaznog roka. Većina je hrvatskih igrača već odavno riješila svoje statuse, no ima onih koji su još 'na čekanju'.

Njemački mediji tvrde kako trener Bayera Peter Bosz na Jedvaja ne računa, a naš reprezentativac s 'apotekarima' ima ugovor do kraja lipnja 2023. godine. Uz to, pokušavali su ga prodati, ali tražili su previše. Prvo 'okruglo' 10 milijuna eura, a potom su odštetu spustili na sedam milijuna eura. No, zainteresiranih klubova nije bilo...

Zato je u posljednji trenutak stigla ponuda koja će Tinu Jedvaju omogućiti da i ove sezone igra u kontinuitetu i to u Bundesligi. Naime, Jedvaj bi danas trebao dogovoriti detalje odlaska na jednogodišnju posudbu u redove novog prvoligaša Union Berlina!

Navodno je baš trener Uniona, Švicarac Urs Fischer, insistirao na Jedvajevu dolasku u glavni njemački grad i sad je samo pitanje konačnog dogovora između klubova. Ni tu ne bi trebalo biti problema, u Bayeru bi bili sretni da se riješe Jedvaja, pa barem i na jednu sezonu, a Unionu treba iskusni branič koji iza sebe, iako su mu tek 24 godine, ima čak šest sezona u Bundesligi.

Kako god bilo, za Jedvaja je posudba idealno rješenje, ako ništa drugo, u redovima Union Berlina gotovo sigurno ima zajamčeno mjesto u prvih 11.