Hrvatski nogometaši spavali do ručka: Imaju za to jako dobro opravdanje!

Hrvatska je u četvrtak u Nižnji Novgorodu pobijedila Argentinu 3:0 te osigurala nastup u osmini finala SP-a.

Kako Hrvatska utakmice na ovom Svjetskom prvenstvu igra u kasnom terminu, od 21 sat, jasno je da dečki iz svlačionice ne mogu izaći prije ponoći.

A još kada se pobijedi Argentina, pa kada se u svlačionici zapjeva i popije koje pivo, ali samo za opuštanje, što je ionako uobičajeno u svlačionici sportaša, onda to 'pakiranje' traje i duže.

Tako je bilo i u Njižniju Novgorodu, pa je autobus koji ih je vozio prema charter letu krenuo tek oko 1.30 sati.

Naravno, potom je slijedio ukrcaj i let od nekih dva i pol sata do St. Peterburga, što znači da su igrači sletjeli između 4.30 i 5 sati ujutro. Potom su morali u bus i do 70-tak kilometara udaljenog kampa, 'Šumske rapsodije' i jasno je da su u 'krpe' legli tek oko šest sat ujutro.