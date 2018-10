Hrvatski napadač zaprijetio Dinamu: Imamo oružje za pobjedu

Hrvatski napadač u redovima Anderlechta, Ivan Santini, očekuje tešku utakmicu protiv Dinama u četvrtak (19 sati, Arena Sport 3) te napominje kako će njegova momčad nastojati što prije postići pogodak kojim bi osigurala pobjedu.

'Uspijemo li na početku brzo zabiti pogodak stvari bi mogle doći na svoje mjesto. Najteže će biti postići taj prvi pogodak jer je Dinamo dobra momčad s dobrim trenerom. Bit će to sasvim sigurno težak dvoboj no mi imamo oružje za pobijediti, no kažem najbitnije je da dobro otvorimo utakmicu', rekao je 29-godišnji Santini na konferenciji za medije u Bruxellesu.

Ondje će se u četvrtak sučeliti Anderlecht i Dinamo u drugom kolu Europske lige. Dinamo je u prvom kolu bio bolji of Fenerbahčea s 4:1 a Anderlecht je izgubio u Slovačkoj kod Spartaka iz Trnave.

'Pokušavam zabiti gol u svakoj utakmici te budem razočaran kada mi to ne pođe za rukom', rekao je Santini koji je zabio osam golova u jedanaest utakmica za Anderlecht.

'Nekada me samo milimetri dijele od gola', dodao je osvrnuvši se na posljednje prvenstveno kolo u kojem su odigrali 0:0 sa Sint-Truidenom u nedjelju.

Momčad se nalazi na trećem mjestu u prvenstvu nakon što su u posljednjih pet utakmica tri puta izgubili.

'Moramo biti strpljivi. Vjerujem da bi se sve moglo preokrenuti pobijedimo li u četvrtak', rekao je hrvatski napadač.