Hrvatski košarkaši propustili priliku nanijeti poraz Oklahoma City Thunderu

U trećem nastupu na Ljetnoj NBA ligi hrvatska košarkaška reprezentacija je u Las Vegasu upisala i treći poraz, u utakmici u kojoj je imala lijepu prednost uoči zadnje četvrtine protiv Oklahoma City Thundera

Nakon što su u prva dva kola izgubili od Detroit Pistonsa (80-96) i Brooklyn Netsa (58-74), odabranici izbornika Veljka Mršića su u trećem nastupu poraženi i od Oklahoma City Thundera sa 76-84.

Bila je to do sada najbolja predstava hrvatskih košarkaša u Las Vegasu, posebice u prve tri četvrtine. Nažalost, nisu izdržali do kraja pa je Oklahoma u zadnjoj dionici nadoknadila 10 koševa zaostatka i ostvarila pobjedu.

Hrvatska je dobro ušla u susret i nakon prvih 10 minuta vodili smo 27-25. Thunder je uzvratio u drugoj četvrtini pa se na odmor otišlo rezultatom 48-45 za NBA sastav. U trećem periodu vidjeli smo najbolju igru hrvatske reprezentacije koja je taj dio utakmice dobila sa 13 koševa razlike (24-11). Hrvatska je tako u posljednjih 10 minuta ušla s vodstvom 69-59. No uslijedio je veliki preokret. Oklahoma je posljednju četvrtinu dobila rezultatom 25-7 za konačnih 84-76.