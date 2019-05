'Hrvatski killer' Antun Račić borit će se za naslov u najjačoj europskoj MMA organizaciji

Antun Račić i u revanšu je uspio savladati Pawela Polityla. Kao i u prvom meču, ponovno je bilo napeto i neizvjesno, a hrvatski je borac još jednom pobjedu uzeo podijeljenom sudačkom odlukom, čime je osigurao borbu za titulu KSW prvaka bantam kategorije.

Kako prenosi Fightsite.hr, borbu je bolje otvorio Poljak koji je već u prvoj minuti došao do rušenja, no Antun brzo ustaje. Ipak, nije dubrovački borac u početku dobro odgovarao na pritisak svog protivnika. Pogodio je nekoliko puta iz klinča, no sredinom runde Poljak još jednom dolazi do rušenja i kontrolira situaciju otprilike pola minute. Nije Račić uspio ništa konkretno učiniti u prvih pet minute, čak je pred kraj runde još jednom srušen, čime ona svakako pripada Politylu.

Druga runda i puno bolji Račić, posebno krajem druge minute kad serijom nekoliko udaraca baca Polityla u probleme. Ovaj se našao nesiguran na nogama i pokušava rušiti, što Račić brani. Nakon nekoliko novih napada gdje više nije uspijevao tako precizno pogoditi, Račić sredinom runde upisuje rušenje i kontrolira situaciju otprilike minutu. U jednom se trenutku Politylo izvlači i dolazi do gornje pozicije. Nakon ustajanja Račić ulazi u nazgodnu giljotinu no ona ipak nije bila čvrsta. Do kraja runde Poljak kontrolira klinč, no bez konkretnih postignuća.

Treća runda malo je sporije krenula. Obojica su se prve dvije minute čuvali, tek je Račić uspio nekoliko puta pogoditi direktom. Kreće onda Račić u rušenje i hvata nogu, ali nije uspio završiti. Minutu i pol prije kraja runde novo rušenje Polityla i činilo se kako je time bodovno poveo. Ipak, posljednjih pola minuta Račić pogađa nekoliko udaraca u lice, kojima je kod dvojica sudaca ukrao i posljednju rundu. Ta dvojica presudila su 29:28 u njegovu korist, dok je jedan smatrao kako je Poljak uzeo prvu i treću rundu.