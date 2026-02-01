BRONCA ZA HRVATSKU

Hrvatski junak: Mi smo ludi k'o struja

A.H.

01.02.2026 u 18:21

Mandić i Maraš
Mandić i Maraš
'Pomiješane emoacije, sretni smo i ponosni. Suze radosnice, ali smo zaslužili. Davali smo sve od sebe i kad nije išlo i kad je. Pokazali smo karakter nakon Njemačke. Skupili smo glave i rekli kako imamo šansu za medalju. Jako je lijepo otići s turnira s medaljom', rekao je Matej Mandić, jedan od junaka pobjede Hrvatske nad Islandom (34:33).

'Imali smo skoro svi temperature, ali s tabletama i adrenalinom smo to riješili. Popit ćemo koju pivicu i sve će biti dobro. Pokazujemo iz turnira u turnir da vrijedimo i da smo uz bok Danskoj i ostalima. U idućim godinama ćemo samo rasti. Igramo u vrhunskim klubovima i rastemo.'

Što veže ove igrače, što ih čini tako povezanima?

'Ma, ludi smo ko struja. Samo zezancija, cijeli dan i cijelu noć. Svi se družimo skupa i kad igramo to se i vidi. Nadam se da će ta energija i ostai s nama.'

Doček u Zagrebu?

'Lijepo je imati doček. Mi ćemo se pojaviti, a u kakvom stranju vidjet ćemo, haha. Pozivam sve da dođu, bit će nam jako drago.'

