Hrvatski junak: Mi smo ludi k'o struja

'Imali smo skoro svi temperature, ali s tabletama i adrenalinom smo to riješili. Popit ćemo koju pivicu i sve će biti dobro. Pokazujemo iz turnira u turnir da vrijedimo i da smo uz bok Danskoj i ostalima. U idućim godinama ćemo samo rasti. Igramo u vrhunskim klubovima i rastemo.'

Što veže ove igrače, što ih čini tako povezanima?

'Ma, ludi smo ko struja. Samo zezancija, cijeli dan i cijelu noć. Svi se družimo skupa i kad igramo to se i vidi. Nadam se da će ta energija i ostai s nama.'

Doček u Zagrebu?

'Lijepo je imati doček. Mi ćemo se pojaviti, a u kakvom stranju vidjet ćemo, haha. Pozivam sve da dođu, bit će nam jako drago.'