Izborniku Zlatku Daliću stigla nemoralna ponuda; ovoliko milijuna nitko od Hrvata nije dobio!

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić, od trenutka kada je odveo reprezentaciju do finala Svjetskog prvenstva, dobio je nekoliko nemoralnih ponuda. Međutim ona najnovija stigla iz Kine, koja ulaže ogroman novac u popularizaciju nogometa, spada u kategoriju onih koje se teško odbijaju

Otprije je poznato to da je izbornik Zlatko Dalić od predsjednika HNS-a Davora Šukera dobio značajnu povišicu (plaća mu je nešto manje od milijun eura godišnje!) te ugovor do Eura 2020. godine. Također je poznato kako je samozatajni trener iz Livna, koji se afirmirao u Aziji, za većinu površnih poznavatelja nogometa bio potpuna nepoznanica prije nego je na klupi reprezentacije naslijedio Antu Čačića. No taj isti Dalić je nakon senzacionalnog uspjeha na Svjetskom prvenstvu postao miljenik nacije i ušao među tri trenera svijeta u izboru FIFA-e. Stoga zvuči nevjerojatno to da bi Dalić, nakon što odradi Ligu nacija na klupi hrvatske reprezentacije, mogao prihvatiti nemoralnu kinesku ponudu.