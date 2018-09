Jeličić nije štedio izbornika Dalića ni srebrnu reprezentaciju; bit će burnih reakcija

Bivši nogometaš, a sada već godinama stručni TV komentator, Joško Jeličić, komentirao je aktualne nogometne teme, a posebno se osvrnuo na izbornika Zlatka Dalića te igru hrvatske reprezentacije na SP-u u Rusiji

'Ne. Čudi me što Dalić i Modrić nisu otišli! No, kad ste najomiljenija osoba u državi, teško je otići. Realno ništa više od ovoga ne mogu napraviti, ali upravo zato im čestitam na hrabrosti i ljubavi, da sam na njihovom mjestu, ja bih otišao, povukao bih se'.

Mislite li da Dalić žali što nije otišao?

'Dalić zna da je pogriješio, garantiram vam! Tim više je pokazao hrabrost i ljubav i napravit će sve da prebrodi ovu situaciju'.

A onda je na svoj način komentirao i igre reprezentacije na SP-u odnosno imamo li se pravo nadati sličnom uspjehu na Euru 2020. godine.

'Gledajte, sad svi mislimo da možemo, to je problem. Nemojte zaboraviti kako je bilo u Rusiji, realno, mi nismo igrali ni blizu da bismo bili drugi na svijetu, ni blizu! Ja sam plakao, emocije su me preplavile, ali kad stavimo realno stvari, mi nismo igrom zaslužili biti drugi na svijetu. I to je istina. Mi sad mislimo da možemo biti prvaci Europe i tako razmišljaju navijači. Ja sam siguran dokle budemo živi da se neće ponoviti, daj Bože da se varam'.

Vjerujemo da nakon ovakvog Jeličićevog odgovora možemo očekivati i izjavu izbornika Dalića. U svakom slučaju neki njegovi odgovori mogli bi izazvati burnu reakciju...

