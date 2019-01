Hrvatski izbornik Tucak iznenadio priznanjem kakve je sve ludosti radio kao igrač i žali li za time

Hrvatski vaterpolski izbornik Ivica Tucak poznat je kao čovjek koji nema dlake na jeziku i koji će uvijek iskreno odgovoriti na sva pitanja

'Bilo je mnogo skeptika kada sam došao umjesto Rudića nakon OI u Londonu. I nije mi bilo lako, priznajem. Pritisak je postojao jer je na klupu došao trener koji za širu javnost nije bio toliko poznat. Mlad stručnjak, sa svega 41, 42 godine... Morao sam se dokazati, a nisam imao taj problem', kaže Tucak te dodaje 'kako je znao da vrijedi te je znao da ima povjerenje svih u Savezu, ali i povjerenje igrača'.

Na pitanje može li usporediti sebe kao igrača i trenera, Tucak, koji je u karijeri igrao za Šibenik, Crvenu zvezdu, nekoliko talijanskih klubova te Medvešćak, dao je odgovor koji je ujedno poruka svim sportašima:

'Ne, ne mogu! Kao trener ne bih mogao raditi s Ivicom iz igračkih dana. To što sam ja tada radio ne bih dozvolio nijednom svom igraču. Bio je to način shvaćanja života u kojem mi sport nije bio najvažniji, a to me najviše koštalo u karijeri. Volio sam kafanu, noćni život, druženje, da se popije... Volim sve to i danas te znam da profesionalizam u sportu i noćni provod jednostavno ne mogu zajedno. Vjerujte mi da ne mogu! Ipak, mora se malo i uživati, a ne žalim za tim vremenom jer sam radio ono što sam želio raditi', iskren je bio Tucak te je svojim priznanjem neke i iznenadio.

Zanimljiv odgovor dao je i kada je stiglo pitanje o mogućem povratku u Crnu Goru, u kojoj je vrlo uspješno radio kao trener Jadrana iz Herceg Novog, s kojim je osvajao regionalnu ligu i crnogorsko prvenstvo.

'Zaista je to bio sjajan period koji mi je mnogo značio. U Herceg Novom sam sjajno prihvaćen, bilo je to sjajan period. Volim doći u Novi i vidjeti se s velikim prijateljima. Povratak? Zašto da ne… Volim Crnu Goru. Opcija da opet radim u crnogorskom vaterpolu nikada ne treba biti isključena', rekao je Tucak.

