Hrvatski izbornik ponosan na svoje igrače, a neki od njih ipak upozoravaju na jedan zabrinjavajući detalj uoči polufinala

'Mi imamo kontinuitet i to je ono što me čini silno sretnim i ponosnim na ove mladiće', kazao je izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak nakon što je njegova momčad izborila polufinale europskog prvenstva u Budimpešti u kojem ih čeka Španjolska

Hrvatska je u četvrtfinalu pobijedila Grčku sa 14:11 i za ulazak u finale u petak će se boriti protiv Španjolske, dok se u drugom polufinalu sastaju Crna Gora i Mađarska.

'Odigrali smo fenomenalnu utakmicu. To je stvarno tako i čestitam dečkima i cijelom svom stožeru na ovom poslu. Vidite koliki se znaju okliznuti, velikani, sjajne momčadi poput svjetskog prvaka Italije ili europskog prvaka Srbije. Mi smo tu i još trajemo. Mi imamo kontinuitet i to je ono što me čini silno sretnim i ponosnim na ove mladiće. Oni znaju igrati ove utakmice, a to su vam znate šokantne utakmice', kazao je Ivica Tucak osvrnuvši se na idućeg suparnika.

'Nadam se i da ćemo i u petak pokazati još jedno desetak posto još bolju igru.'

Loren Fatović je naglasio kako je najvažnije kako igra Hrvatska.

'Najvažniji smo mi i kako mi igramo i kada gledamo sebe. Tada smo najbolji i to smo pokazali od početka do kraja, dominirali cijelu utakmicu i dominirali od prve minute. To isto će vrijediti za polufinale i finale. Mislim da imamo najveću kvalitetu kada odigramo na najvišoj razini. Tada nas nitko ne može dobit', kazao je Fatović osvrnuvši se polufinalu.

'Španjolci su nam ostali nešto malo dužni od prošle godine, ali to je prošlost. U to se ne vraćamo. Mi smo došli ovdje pobijediti svaku utakmicu i tako nastupamo. Mislim da smo kvalitetniji i ako igramo vrhunski, teško nas mogu dobiti.'

Josip Vrlić je istaknuo kako će hrvatska vrsta u polufinalu ipak morati primiti manje pogodaka. Protiv Gčke je primila 11 golova.

'Puno je za ovakvu utakmicu, u četvrtfinalu primiti čak 11 golova. Međutim, napad je zato bio vrhunski. Morat ćemo drugi put primiti manje', poslao je jasnu poruku Vrlić koji je Grcima zabio tri gola. No, očito ga malo brine velik broj primljenih golova...

Andro Bušlje i Marko Bijač su naglasili kako je Hrvatska posve zasluženo ušla u polufinale.

'Kontrolirali smo rezultat od prve do zadnje minute. Mislim da smo pokazali više od Grka i zasluženo ušli u polufinale', kazao je Bijač dok je Bušlje dodao: 'Od početka do kraja smo odigrali dobru utakmicu i zasluženo smo u polufinalu.'

Polufinale sa Španjolskom igramo u petak, 25. siječnja. Još se ne zna kad, 17.30 ili 19 sati. Naime, po rasporedu Mađarska i Crna Gora su prvo polufinale, ali je domaćin zatražio promjenu.