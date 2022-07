Hrvatski izbornik Damir Mulaomerović pokušavao je pronaći razloge poraza, ali teško je to kad te sredi košarkaška 'velesila' kao što je Finska

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Damir Mulaomerović je ustvrdio da je njegova momčad samu sebe pobijedila nakon što je Hrvatska poražena 81:79 od Finske u Rijeci i na taj način ostala bez plasmana u drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023.

Logično, nakon takvog poraza od košarkaške 'velesile' kao što je Finska našem izborniku Damiru Mulaomeroviću nije bilo do života, a ne do izjava... Ali, i to se mora...