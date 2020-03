Hrvatski boksači poraženi u prvom kolu olimpijskih kvalifikacija

Oba hrvatska boksača koji su nastupili u ponedjeljak u Londonu na kvalifikacijskom turniru za odlazak na Olimpijske igre pretrpjela su poraze

U dvoboju 1. kola kategorije do 69 kilograma Marko Zeljko je izgubio od Bjelorusa Aleksandra Radzioova sa 1-4, dok je Mladen Sobjeslavski u kategoriji do 75 kilograma izgubio u Finca Muhammada Abdilrasoona sa 2-3.

Od osmero hrvatskih predstavnika koji su stigli u London jedinu pobjedu ostvario je Luka Plantić u poluteškoj kategoriji (do 81 kg) koji je svladao Austrijanca Umara Dzambekova. Toni Filipi u teškoj kategoriji (do 91 kg) je izgubio od Ukrajinca Serhija Horskova, a Ivana Habazin je u kategoriji do 69 kg izgubila od Francuskinje Emilie Sonvico.

Nikolina Ćaćić, Marija Malenica i Marko Milun prije prekida turnira nisu niti ulazili u ring.