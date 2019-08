Hrvatske odbojkašice bolje od Rumunjki s 3:1; sad su na korak do plasmana u osminu finala

Hrvatske odbojkašice u utorak su u Budimpešti u četvrtom kolu skupine C Europskog prvenstva protiv Rumunjske slavile sa 3:1 i tako su došle na korak do plasmana u osminu finala

Hrvatice su dobro otvorile susret, u prvom setu povele su sa 15-9 i do kraja seta uspješno su držale prednost. No, u drugom setu drugačija slika, Rumunjke brzo stižu do prednosti 13-6 i činilo se da hrvatske odbojkašice nemaju protuigru. Ipak, Hrvatice se uspijevaju vratiti, izjednačile su na 23-23, ali zadnja dva poena u setu uzele su Rumunjke, pa je nakon 51 minute igre rezultat u setovima bio poravnat na 1-1.