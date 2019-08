Dinamo je u Ligi prvaka! Amer Gojak golčinom odveo 'modre' u najelitnije nogometno natjecanje

Nogometaši Dinama u uzvratnoj su utakmici play-offa za plasman u Ligu prvaka na gostovanju kod Rosenborga odigrali 1:1. Kako je prva utakmica na Maksimiru završila pobjedom Dinama 2:0, bilo je to dovoljno da 'modri' izbore plasman u skupne Lige prvaka

Opasno je bilo nakon kornera u 9. minuti, prvo je zaprijetio Hedenstad, a potom i Jensen, no sve je te pokušaje obrana Dinama uspješno 'počistila'.

I onda šok! Krenuli su Norvežani po lijevoj strani, Konradsen je dobro ubacio, a njegova je lopta 'lutala' po petercu Dinama. Nitko nije uspio izbiti i 'očistiti' tu situaciju, pa je lopta stigla do Soderlunda koji je pucao, ali Livaković je njegov šut odlično obranio. No, u obrani Dinama vlada konfuzija, nitko nije bio na toj odbijenoj lopti koja dolazi do Akintole. Ovaj neometan iz blizine zabija za vodstvo Rosenborga 1:0!

'Modri' su bili u šoku, ali treba napomenuti kako Dinamo u Trondheimu nije izgledao dobro. Pokušavali su doći do izjednačenja, no Olmo, Petković, Oršić..., jednostavno nisu mogli ozbiljnije zaprijetiti domaćinima.

U 32. minuti ponovno je Dinamo 'opasno živio', Adegbenro je lukavo pucao u same rašlje, no Livaković je bio spreman i fantastičnom paradom izbija tu loptu doslovno iz gola! Baš je spomenuti Adegbenro bio najveći problem za obranu Dinama, zaprijetio je ponovno u 39. minuti nakon što je 'izvozao' Stojanovića. Srećom, Livaković je još jednom bio spreman i brani taj pokušaj.

U 44. minuti Dinamo je imao 'tonu' sreće. Hedenstad je opalio, bio je to jak i precizan šut koji je - srećom - 'zapeo' na stativi. Koja se vjerojatno još i sad trese... Dominik Livaković nije ni krenuo na tu loptu, jednostavno nije stigao jer ga ne bi niti mogao obraniti. Hedenstad je sjajno pucao, a Dinamo ima puno sreće.

Na odmor se otišlo s prednošću Rosenborga 1:0, a ni u nastavku se situacija na terenu nije promijenila. Rosenborg je ohrabren zabijenim golom nastavio pritiskati neprepoznatljivi Dinamo. Trener Nenad Bjelica sigurno nije očekivao ovako blijedu partiju svojih izabranika u prvih 45 minuta.

No, niti u nastavku nije krenulo ništa bolje. Dinamo se povukao pod pritiskom Rosenborga. Prijetili su domaći od samog starta nastavka utakmice. Soderlund i Hedenstad zaprijetili su u 51. i 54. minuti, no bili su neprecizni. Dinamo se nakratko oslobodio pritiska, uzvratili su 'modri' preko Olma i Ademija u 56. minuti. Olmo je ubacio, Ademi je pucao glavom, a taj je pokušaj prošao na centimetar od domaćeg gola.

I onda je, u trenucima kad je Rosenborg imao inicijativu, zabljesnuo Amer Gojak! Ušao je u 65. minuti umjesto za igru baš i ne previše raspoloženog Izeta Hajrovića i odmah zapucao priliku utakmice. Uzeo je jednu 'ničiju' loptu, golman Rosenborga Hansen neoprezno je istrčao i Gojak ga je praktički svladao, ali njegov je udarac na kraju blokirao Hovland. Kakva je to prilika bila...