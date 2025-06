Hrvatska upala u top 10! Evo zašto je pobjeda protiv Češke bila posebno bitna

Croatia 🇭🇷 overtakes Italy 🇮🇹 and enters world Top 10!



1⃣ 🇦🇷 1890

2⃣ 🇪🇸 1867

3⃣ 🇫🇷 1862

4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1820

5⃣ 🇧🇷 1771.3

6⃣ 🇵🇹 1770.5

7⃣ 🇳🇱 1757

8⃣ 🇧🇪 1736 (➕8.2)

9⃣ 🇩🇪 1717

---

1⃣0⃣ 🇭🇷 1708 📈 (➕7.9)

1⃣1⃣ 🇮🇹 1703 📉 (➕1.8)



👉 Top 9 will be Pot 1 at WC 2026!