Hrvatska sportašica pokorila konkurenciju; zlatna medalja u strašnoj konkurenciji

Najbolja hrvatska streljašica Snježana Pejčić osvojila je zlatnu medalju u gađanju malokalibarskom puškom, 50 m trostav, na natjecanju Svjetskog kupa u Pekingu, postavivši pritom i novi osobni rekord u finalu sa 464 kruga, čime je za 4,5 kruga nadmašila drugoplasiranu Korejku Sang Hee Bae koja je imala najbolji rezultat u kvalifikacijama (1178 krugova)

Od 45 metaka ispucanih u finalu, Snježana je samo pet puta promašila centar i na kraju je ostala 0,7 kruga do svjetskog rekorda, koji sa 464,7 krugova drži Talijanka Petra Zublasnig.

Pejčić i Bae se na pobjedničkom postolju pridružila Jeanette Hegg Duestad, jedna od tri Norvežanke koje su nastupile u finalu.

SK streljaštvo - MK puška trostav 50 m - finale 1. SNJEŽANA PEJČIĆ (HRV) 464,0 kruga, 2. Sang Hee Bae (J. Kor) 459,5, 3. Jeanette Hegg Duestad (Nor) 447,1, 4. Nina Christen (Švi) 437,3, 5. Amelie Kleinmanns (Njem) 424,4, 6. Jolyn Beer (Njem), 413,2 , 7. Jenny Stene (Nor), 403,0, 8. Katrine Lund (Nor), 402.0