Hrvatska razbila Brazil; pogledajte utakmicu karijere Marija Hezonje

Hrvatsku je do pobjede predvodio Mario Hezonja sa 39 koševa i šest skokova, dok je kapetan Dario Šarić bio izvrstan sa 20 poena, devet skokova i šest asistencija. Ivica Zubac pridonio je s devet koševa i devet skokova, a Jaleen Smit h dodao je osam poena i pet asistencija.

Protiv Brazila, Hrvatska je odigrala slično kao i prije četiri dana protiv Poljske - suzdržanije u prvom dijelu, ali puno bolje i čvršće u nastavku. Već na početku drugog poluvremena Hrvatska je preokrenula rezultat i serijom 12:2 došla do prednosti od pet koševa (54:49). Prednost je narasla na plus osam (62:54) prije nego što je Brazil odgovorio serijom 6:0, smanjivši zaostatak na dva koša (62:60).

Brazilci će prije odlaska na kvalifikacijski turnir u Latviji odigrati još jednu pripremnu utakmicu, u petak protiv Slovenije u Ljubljani. Hrvatska će pak formu brusiti na završnim treninzima do prve utakmice u grčkom Pireju, gdje će se 2. srpnja suprotstaviti Slovencima koje predvodi Luka Dončić . Dan poslije, izabranici Josipa Sesara igrat će protiv Novog Zelanda. Najbolje dvije reprezentacije iz svake skupine plasirat će se u polufinale, a samo pobjednik turnira će se kvalificirati za Olimpijske igre. U drugoj skupini natječu se reprezentacije Grčke, Dominikanske Republike i Egipta.

Hezonja, Šarić i Smith odlično su otvorili zadnju četvrtinu, odvevši Hrvatsku do plus devet (73:64), a naša je reprezentacija prvi put došla do dvoznamenkaste prednosti tricama Krušlina i Hezonje za 80:70.

U završnici je izbornik Sesar dao priliku i igračima s klupe, a prednost Hrvatske ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.