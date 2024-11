Hrvatska je u četvrtfinalu Lige nacija! Gvardiol zaustavio Portugal na Poljudu

Loše prvo poluvrijeme Hrvatske, a onda maestralno drugo

Portugal je poveo u 33. minuti golom Joao Felixa, a gosti su u prvom dijelu imali još nekoliko sjajnih prilika, no Rafael Leao se ispromašivao. Najbliže pogotku u prvom dijelu Vatreni su bili u 40. minuti kada je Andrej Kramarić pogodio stativu.

Hrvatska je u 63. minuti uspjela zatresti suparničku mrežu, ali je Joško Gvardiol bio u zaleđu. No, samo tri minute kasnije Gvardiol je pogodio za 1:1 na Jakićev ubačaj. U sudačkoj nadoknadi Hrvatska je mogla i do pobjede no Budimir je pogodio vratnicu.

U drugom susretu večeri Škotska je u Varšavi pobijedila Poljsku s 2:1.

Škoti su poveli u već u trećoj minuti golom Johna McGinna. Gosti su mogli povećati prednosti u 44. minuti, no Scott McTominay je s ruba šesnaesterca pogodio lijevu stativu. Izjednačio je Kamil Piatkowski u 59. minuti. Pobjedu gostima donio je Andrew Robertson u trećoj minuti nadoknade.

Škoti su ovom pobjedom preskočili Poljsku i igrat će u play-offu za ostanak, dok Poljaci sele u niži rang natjecanja. Ždrijeb parova je 22. studenog u Nyonu, a susreti su na rasporedu 20. i 23. ožujka. Završni turnir je na rasporedu od 4. do 8. lipnja.