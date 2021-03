Hrvatska izborila prvi Euro od 2016. godine, a izbornik Marinko Mavrović otkrio koja je tajna ovog uspjeha

Izbornik hrvatske reprezentacije u futsalu Marinko Mavrović otkrio je tajnu uspjeha i pozvao na oprez u preostalim utakmicama

Izbornik hrvatske reprezentacije u futsalu Marinko Mavrović nije skrivao oduševljenje nakon velike pobjede nad Ukrajinom 7:2 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2022. godine.

'Ovo je čudo. Ovo se Ukrajincima nikad nije dogodilo, odigrali smo fenomenalnu utakmicu. Realno gledajući, Ukrajinci su bili favoriti, pogotovo uzimajući u obzir dosadašnje ishode međusobnih utakmica. Međutim, ova naša momčad je pokazala da nema respekta prema nikome. Uvijek smo vjerovali da možemo, izgledali smo kao kad lavove pustiš s lanca', kazao je Mavrović za stranicu HNS-a.

Bila je to četvrta utakmica hrvatske vrste i četvrta pobjeda. Hrvatska je kvalifikacije za EP otvorila s dvije pobjede u skupni nad Albanijom (4:1) i Danskom (4:1), a s dvije pobjede protiv Ukrajine (3:2, 7:2) praktički osigurala europsko prvenstvo, prvo nakon Srbije 2016. i šesto u našoj povijesti.

'Mini Vatreni' u teoriji još mogu ostati bez prvog mjesta u skupini, no tada bi izborili EP kao jedna od šest najboljih drugoplasiranih ekipa koje imaju direktan plasman na EP, kao i pobjednici osam skupina.

Da ostane bez prvog mjesta u skupini naša bi momčad morala izgubiti obje preostale utakmice protiv Albanije (Tirana, 7. travnja) i Danske (Varaždin, 10. travnja), a Danci upisati sve tri pobjede i pritom nadoknaditi domaći poraz od Hrvatske od tri razlike. Ukrajinci i Albanci nas više ne mogu dostići.

"Imamo igrače koji imaju gard i koji za reprezentaciju igraju srcem. Naravno da rezultat 7-2 izgleda lijepo, ali meni je najdraže bilo vidjeti da trojica igrača uklizavaju u situacijama kad bismo bili izigrani. To je najveća vrijednost ove momčadi, igrači dišu jedan za drugoga, to je ono što me najviše raduje," dodao je.

Hrvatsku do kraja kvalifikacijskog ciklusa očekuju susreti protiv Albanije (Tirana, 7. travnja) i Danske (Varaždin, 10. travnja), protivnika koje je lakoćom pobijedila na samom otvaranju, ali Mavrović nema namjeru unaprijed zbrajati račune.

"Naravno da smo ovom pobjedom u Ukrajini napravili velik korak prema plasmanu na Europsko prvenstvo, ali ova momčad ima jednak pristup utakmicama, igrali protiv najbolje europske momčadi ili protiv lakših protivnika na papiru. Dakle, naš se pristup neće mijenjati. U utakmicama što slijede moramo zadržati ozbiljnost i privesti ovaj kvalifikacijski ciklus na najbolji mogući način," zaključio je Mavrović.

Hrvatska sada vodi na ljestvici sa 12 bodova, Ukrajina, Danska i Albanija imaju po tri boda.

Direktan plasman na EP 2022. godine u Nizozemskoj izborit će pobjednici osam skupina, te šest naboljih drugoplasiranih ekipa.

Za još jednu vizu borit će se međusobno dvije najslabije drugoplasirane reprezentacije.

Europsko prvenstvo na rasporedu je od 19. siječnja do 6. veljače 2022. godine, a u Amsterdamu i Groningenu nastupit će 16 najboljih reprezentacija "Starog kontinenta".