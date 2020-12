Hrvatska sigurno ima pobjednika Lige prvaka; Domagoj Duvnjak i Kiel, u jednom od najdramatičnijih polufinala ikad, izborili sudar s Lukom Cindrićem i Barcelonom

U finalu rukometne Lige prvaka igrat će Barcelona i Kiel. Nakon što su Španjolci u prvom polufinalu svladali PSG 37:32, u drugom je njemačka momčad nakon produžetaka bila bolja od Veszprema 36:35

Barceloni je to peto finale otkako je EHF uveo završni turnir 2010. godine, te 14. ukupno u elitnom rukometnom natjecanju, a u utorak će loviti deseti naslov prvaka Europe. Kielu će to biti osmo finale, a do sada je tri puta osvojio europsku krunu.

Kiel je daleko bolje ušao u susret i cijelo prvo poluvrijeme njemački sastav je bio u prednosti. U jednom trenutku Domagoj Duvnjak i društvo su imali čak sedam golova prednosti (17:10), a Mađari su do poluvremena smanjili na pet razlike (18:13). Nijemci su u 36. minuti imali +6 (22:16) i tada upali u 'crnu rupu' tijekom koje je Veszprem nevjerojatnom serijom 12-2 stigao do vodstva 28:24.