Očajni Lino Červar na samom početku priprema za Svjetsko prvenstvo zavapio: Sad nam se još i on ozlijedio...

Dio hrvatskih rukometaša pod vodstvom izbornika Line Červara započeo je prvi dio priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu koje se od 13. do 31. siječnja 2021. godine igra u Egiptu. No, već na samom startu Červar se našao u velikim problemima

'Sada se ozlijedio i Marin Šego, ozlijeđen je Igor Karačić, Luka Stepančić nije igrao ne znam otkad zbog ozljede. Josipa Šarca je zaustavila korona koja je stalna prijetnja, tako da planirati bilo što u ovom trenutku nije mudro. Dio igrača nam je “načet” zbog ritma samoizolacija - utakmice i forma im nije baš vrhunska... Morat ćemo biti jako strpljivi i vidjeti kako će se sve to razvijati, tko će moći uopće odgovoriti zahtjevima velikog natjecanja. Osim toga igrači su još po klubovima, trojicu očekuje i Final Four Lige prvaka, tako da ćemo tek 1. siječnja kada se okupimo moći kompletnije snimiti situaciju i vidjeti što dalje.'

Što se tiče našeg prvog golmana Marina Šege, vijesti iz Montpelliera nisu nimalo optimistične. Šego ima problema sa zglobom i njegov je nastup na Svjetskom prvenstvu u ovom trenutku upitan. Iz kluba tvrde kako njegov oporavak ide u dobrom smjeru, ali problem je u činjenica da bi se Šego na parket mogao najranije vratiti tek 10. siječnja, samo tri dana prije početka SP-a! Njegova ozljeda veliki je problem jer bi reprezentacija ostala na samo dva golmana, tu su Pešić i Šunjić, te će Lino Červar morati potražiti adekvatnu zamjenu za Šegu...

'Zabrinut sam, ovo je jako loše vrijeme za sport, no znam da ćemo učiniti sve što je u našim mogućnosti da imamo momčad za Egipat. Nikad nije bilo lako, ali znam da imamo karakterne dečke i da ćemo strpljivo graditi put. Kako će sve to izgledati, mislim da nitko na svijetu to ne može predvidjeti u ovom trenutku, makar je do SP preostalo tek dvadesetak dana', zaključio je izbornik Lino Červar.