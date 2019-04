Hrvatska će sigurno imati predstavnika u finalu SEHA lige; pitanje je samo može li Nexe iznenaditi 'zagrebaše'

Rukometaši PPD Zagreba i Nexea danas (Arenasport 1, 16.30 sati) u bjeloruskom Brestu igraju polufinale regionalne SEHA lige. Drugi polufinalni par čine Vardar i domaći Meškov...

'Pred nama je vrlo teška, ali zanimljiva utakmica. I mi i Nexe znamo što bi htjeli, a ja se zaista nadam te priželjkujem da odigramo rukomet koji znamo i koji smo pokazali tijekom sezone. Htio bih da svih šezdeset minuta utakmice odigramo u konstanti jer to je jedini put koji nam može donijeti ono što želimo, a to je finale. Obrana mora biti na visokoj razini, igrači se moraju rotirati od prve do zadnje sekunde i tek tada možemo računati na finale', kazao je trener PPD Zagreba Branko Tamše, a utakmicu je najavio i najbolji igrač SEHA lige za ovu sezonu, kapetan 'zagrebaša' Zlatko Horvat.

'Drago mi je da je i Nexe ovdje, tim više da su to osobito ove sezone i zaslužili s obzirom na sve dosad prikazano. Sretan sam što su dva hrvatska kluba na završnom turniru, što je pokazatelj da ima dobrih stvari u hrvatskom rukometu. Naravno da je pred nama teška utakmica i pravi derbi, ali jedva čekamo da igra krene te da pokažemo što znamo', kazao je popularni Zlajo.