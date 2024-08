Hrvatice izborile polufinale Europskog prvenstva

Naše su djevojke prvu polovicu utakmice bile potpuno ravnopravne sa suparnicama ili bi možda primjerenije bilo reći da su Nizozemke bile ravnopravne s nama. Hrvatska je bila ta koja je diktirala tempo, pa u konačnici i nadzirala rezultat. Nizozemska je uostalom vodila samo jednom i to kratko (1:2). Prve dvije četvrtine protekle su u izjednačenom vaterpolu, obostrano čvrstih, jakih obrana, a onda…

Početkom treće četvrtine prvo je Lara Srhoj s lijeve strane pogodila za 5:4, da bi u manje od pola minute naše djevojke postigle dva ‘brzopotezna’ gola. Nina Jazvin s lijeve strane za 6:4, te kapetanica Jelena Butić iz kontre za 7:4. Tri gola razlike – osam minuta prije kraja – slutilo je na dobro.

Tako je i bilo. Nizozemke su uspjele smanjiti (7:5), ali tada slijedi odluka, u posljednje tri minute. Neli Janković je izborila peterac kojeg je precizno realizirala Jelena Butić (8:5), da bi manje od dvije minute do kraja Ria Glas pogodila još jednom (9:5). To je bio kraj i odluka. Jesu Nizozemke postigle još dva gola, ali to je i bio maksimum koliko su mogle u malo preostalog vremena. Hrvatice su u polufinalu!

'Stresna, teška utakmica protiv suparnice koje nisu odustajale, koje su 'čupale', pa čak i pred kraj kada smo imale 4 gola razlike. Nisu nam dale da se pomaknemo, ali mi smo ipak u svemu tomu bile nekako spretnije, spremnije i na kraju je rezultiralo pobjedom', kazala je izbornica mladih hrvatskih vaterpolistica Mia Šimunić te dodala:

'Ovo nam je bila najteža utakmica, imala je strašno veliku važnost. Prve dvije četvrtine nam nikako nije išlo, Iva Rožić nam je bila s dvije osobne već u prvoj četvrtini. Bilo je lijepo pobijediti Grčku, danas još ljepše Nizozemsku, a bilo bi prekrasno sve ovo ponoviti protiv Španjolske.'