Hrvat oduševio na Otvorenom prvenstvu Srbije; čak za 88 centimetara popravio svjetski rekord

Hrvatski paraolimpijac Matija Sloup postavio je na Otvorenom paraatletskom prvenstvu Srbije novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji atletičara s niskim rastom, i s daljinom od 27.87 metara popravio dosadašnji rekord Nizozemca Zonnevelda za 88 centimetara

'Već drugi put ove godine, nakon Croatia opena u Splitu 19. svibnja, popravljam svjetski rekord u disku. Disk mi je već u prvoj seriji letio na daljinu svjetskog rekorda što me iznenadilo, ali atmosfera na stadionu je bila odlična i očito me je potakla na ovako izuzetan rezultat', kazao je Sloup koji je u Kruševcu nastupio i u svojoj paraolimpijaskoj disciplini - bacanju kugle.

Bio je to drugi put ove godine da 120 cm visoki član AKOSI Odiseja iz Kutine popravlja svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F40, a pored njega u Kruševcu je nastupilo još 13. hrvatskih paraatletičara koja su postavila tri nova državna rekorda.

'Kuglu sam bacio na daljinu od 9.99m, što je nešto manje od mog osobnog i državnog rekorda koji iznosi 10.17m, ali sve je to samo pripremna stanica za ono što me najvažnije čeka ove sezone, a to je Svjetsko paraatletsko prvenstvo koje će početkom studenog održati u Dubaiju', zaključio je Sloup.



Ana Gradečak, F41 postavila je državni rekord u bacanju diska sa 16,93 metara čime je popravila dosadašnji rekord za više od dva metra.. Radovan Halas postavio je državni rekord u bacanju čunja u kategoriji F51 s 25,42 metara dok je Erik Fabian Kaurin postavio novi državni rekord u bacanju diska u kategoriji F46 s 42,52 metara.