Hrvat ih neočekivano doveo na vrh ABA lige: Sada su ga smijenili

Odluka o razlazu donesena je neposredno uoči posljednjeg kola, čime je Dubai postao deseti klub ove sezone koji je posegnuo za promjenom na klupi. Taj potez još je jedna potvrda koliko je ova euroligaška sezona bila neizvjesna, zahtjevna i puna iznenađenja.

Posebno iznenađuje činjenica da je Golemac na početku sezone produljio ugovor s klubom do 2028. godine. Zbog toga je odluka o njegovoj smjeni u ovom trenutku još više odjeknula u košarkaškim krugovima.

Ipak, čini se da posljednji rezultati nisu bili u skladu s visokim ambicijama kluba. Presudan udarac stigao je u prošlom kolu, kada je Dubai na svom parketu teško stradao od Anadolu Efesa rezultatom 69:85 i tako ozbiljno ugrozio svoje izglede u borbi za Top 10.

Uoči posljednjeg kola Dubai ima omjer 19-18 i još uvijek je u igri za play-in, no rasplet više nije isključivo u njegovim rukama. Za plasman među deset najboljih mora pobijediti Valenciju, ali i dočekati posrtaj Barcelone protiv Bayerna.

Zanimljivo, Dubai istodobno vodi veliku bitku i u ABA ligi. Trenutačno dijeli prvo mjesto s Partizanom, što dovoljno govori o kvaliteti momčadi. Unatoč tome, jasno je da su u klubu nastupi i rezultat u Euroligi bili glavni prioritet.