HNS povećao plaće sucima iz eltine skupine izbacio dva suca

Uoči početka nove sezone HNL-a potvrđena je elitna skupina sudaca za prvoligaške utakmice. U odnosu na prošlu sezonu, lista je smanjena s 13 na 11 imena, a iz nje su izostavljeni Zdenko Lovrić i Oliver Romić .

Lovrić i Romić više neće biti glavni suci na prvoligaškim travnjacima, ali ostaju u sustavu kroz VAR. Obojica se nalaze u prvoj skupini zaduženoj za VAR, dok elitna VAR skupina sucima omogućuje i angažman na europskim utakmicama.

Lovrić ide u drugu skupinu

Lovrić je, prema dobi, mogao suditi još jednu sezonu kao glavni sudac, ali je sada premješten iz elitne skupine. U tekstu se navodi da Bertrand Layec nije zanemario utakmice nakon kojih su ostajale brojne rasprave o njegovu suđenju.

Ova odluka dolazi uoči nove sezone HNL-a, koja počinje 1. kolovoza. Smanjivanje broja sudaca u elitnoj skupini može se čitati i u kontekstu najava profesionalizacije hrvatskih sudaca.

Veće naknade sucima

HNS je od sljedeće sezone povećao naknade glavnim sucima za 100 eura. Glavni sudac će po utakmici zarađivati 900 eura neto.

Pomoćni suci i dalje će dobivati 350 eura, četvrti suci 230 eura, glavni VAR sudac 400 eura, a AVAR sudac 230 eura. Delegat utakmice i kontrolor suđenja imat će po 250 eura naknade.

Klubovi HNL-a iz članarina financiraju naknade, putne troškove i smještaj za suce, pomoćne suce, četvrte suce, VAR i AVAR suce te delegate. Troškove kontrolora suđenja i dalje podmiruje HNS.

Layec dobio pomoć u Sudačkoj komisiji

Promjena ima i u radu Sudačke komisije. Bertrand Layec više neće djelovati samostalno, nego će komisija službeno imati tri člana. Uz njega će u radu sudjelovati Tomislav Petrović i Domagoj Vučkov.

Elitnu skupinu sudaca za novu sezonu čine Dario Bel, Ante Čulina, Mateo Erceg, Patrik Kolarić, Ivana Martinčić, Antonio Melnjak, Igor Pajač, Patrik Pavlešić, Duje Strukan, Ante Terzić i Ivan Vukančić.