roland garros

Hit-igrač Roland Garrosa nasmijao sve na presici: 'Nadal me tjerao iz tuša...'

S. M.

04.06.2026 u 08:22

Matteo Cobolli
Matteo Cobolli Izvor: Screenshot / Autor: Roland Garros
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Matteo Cobolli je sinoć izborio polufinale Roland Garrosa nakon što je sa 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 pobijedio Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea.

Talijan u Parizu igra sjajan tenis, a ovo mu je prvi ulazak u polufinale nekoga Grand slama.

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Na press konferenciji nakon meča bio je, očekivano, jako dobro raspoložen, a novinarima je pričao o svojim praznovjerjima, kojih ima jako puno.

'Ovog tjedna sam malo više praznovjeran nego prošlog. Idem u isti restoran, jedem istu hranu, tuširam se u istom tušu', rekao je Cobolli i otkrio:

'Možda sam vam to rekao ranije, ali koristim isti tuš koji je koristio Nadal. Probao sam mu i ranije ukrasti taj tuš dok je igrao ovdje. Jednom sam se tuširao tamo, a on mi je kucao na vrata i rekao mi da se moram požuriti jer je to njegov tuš već 14 godina. Tako da, tuš je sigurno najveće praznovjerje'.

Cobolli će u polufinalu igrati protiv sunarodnjaka Mattea Arnaldija kojemu je imenjak i sunarodnjak Berrettini sinoć predao meč krajem drugog seta.

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