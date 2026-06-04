Hit-igrač Roland Garrosa nasmijao sve na presici: 'Nadal me tjerao iz tuša...'

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Matteo Cobolli je sinoć izborio polufinale Roland Garrosa nakon što je sa 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 pobijedio Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea.
Talijan u Parizu igra sjajan tenis, a ovo mu je prvi ulazak u polufinale nekoga Grand slama.
Na press konferenciji nakon meča bio je, očekivano, jako dobro raspoložen, a novinarima je pričao o svojim praznovjerjima, kojih ima jako puno.
'Ovog tjedna sam malo više praznovjeran nego prošlog. Idem u isti restoran, jedem istu hranu, tuširam se u istom tušu', rekao je Cobolli i otkrio:
'Možda sam vam to rekao ranije, ali koristim isti tuš koji je koristio Nadal. Probao sam mu i ranije ukrasti taj tuš dok je igrao ovdje. Jednom sam se tuširao tamo, a on mi je kucao na vrata i rekao mi da se moram požuriti jer je to njegov tuš već 14 godina. Tako da, tuš je sigurno najveće praznovjerje'.
Cobolli će u polufinalu igrati protiv sunarodnjaka Mattea Arnaldija kojemu je imenjak i sunarodnjak Berrettini sinoć predao meč krajem drugog seta.