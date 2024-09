Hit-igrač poručio: U Hrvatsku mogu doći igrati samo u Dinamo

'Iz Austrije sam došao u Lokomotivu sa 17 godina. U akademiji LASK-a sam bio u zadnjoj godini i nisam dobio profesionalni ugovor. Iskreno, ja sam nogomet igrao iz zabave, uopće nisam razmišljao o profesionalizmu, menadžerima, velikim ligama i svemu tome. Stvarno nisam išao u tom smjeru, ali sam dobio poziv od jednog agenta da dođem na probu u Lokomotivu. Vratio sam se kući u Austriju i onda mi se javila Lokomotiva da mi nudi profesionalni ugovor. Na probi sam bio kod Jerka Leke i on je dao zeleno svjetlo da me dovedu', rekao je Florucz za Index.hr.

Za Lokomotivu je skupio samo devet nastupa, a klub s Kajzerice slao ga je na posudbe u niželigaše. Prošle godine ga je Olimpija dovela za 100 tisuća eura, a sad za njega traži milijune.

'Mislim da povratak u SuperSport HNL nije realan obzirom na to koliko novca za mene Olimpija traži. Spominju se neki milijuni, čudno mi je to sve. Kad sam došao u Hrvatsku, saznao sam da Lokomotiva i Dinamo imaju neki dobar odnos. Sanjao sam da se možda i meni ukaže ta prilika. Ne bih želio zvučati bahato, ali ako bih se vraćao u SHNL, to bi bio samo Dinamo. Tamo su i moji prijatelji Lukas Kačavenda, Luka Stojković i Sandro Kulenović', izjavio je Florucz i dodao da Dinamovi navijači još nisu ni svjesni koliko je dobar igrač Stojković.