Henry je jednom rečenicom najbolje usporedio spektakl u Parizu s utakmicom Atletica i Arsenala

S. M.

30.04.2026 u 13:06

Thierry Henry
Thierry Henry Izvor: Screenshot / Autor: CBS Sports
Atletico i Arsenal odigrali su sinoć 1:1 u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka.

Arsenal je poveo u 44. minuti golom Viktora Gyokeresa iz penala, a na isti način izjednačio je Julian Alvarez u 56. minuti.

Bila je to puno manje dramatična utakmica od one PSG-a i Bayerna večer prije, koja je završila 5:4 u korist Parižana. U studiju CBS-a su, kao i uvijek, Ligu prvaka komentirali Thierry Henry, Jamie Carragher i Micah Richards, a Henry je vrlo dobro usporedio te dvije utakmice.

'Jučer smo bili na Mjesecu, a danas smo se spustili nazad na zemlju', rekao je bivši igrač Arsenala i nastavio:

'Ono u Parizu bio je totalni nogomet, a ovo u Madridu samo nogomet. U Parizu se dogodilo točno ono što smo očekivali, a i u Madridu se dogodilo točno ono što smo očekivali. Nije to ništa loše, nogomet se može igrati na različite načine i to je to'.

neizvjesna budućnost

škot u zagrebu

analize

