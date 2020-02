Hajduku pravdu dijeli sudac s kojim je Tudor bio na sudu: Nema razloga da ne odsudi bez greške

Od četvrtka do subote igraju se utakmice 24. kola Hrvatski Telekom Prve lige, a u subotu su na rasporedu i dva derbija: Osijek - Hajduk (15 sati, Arenasport 3) te Dinamo - Rijeka (17.30 sati, Arenasport 1)

'Neobično je, međutim ljudi koji odlučuju o tome su tako odlučili. Nemam na to ništa dodati. Mislim da nema razloga da Fran Jović ne odsudi bez greške'.

U Gradskom vrtu dvoboj Osijeka i Hajduka sudit će Zagrepčanin Fran Jović s kojim je Tudor do prije nekoliko dana bio u sudskom sporu. Spor je okončan početkom veljače, kada je Jović povukao tužbu.

No, za trenera Igora Tudora i njegove igrače, sada dolaze pravi testovi. Prvo subotnji, protiv Osijeka, izravnog konkurenta koji se bori za drugo mjesto odnosno ono koje preko kvalifikacija vodi do Lige prvaka.

Hajduk će sljedećeg tjedna u srijedu 4. ožujka (19 sati), na Poljudu dočekati vodeći Dinamo. No, s obzirom na epidemiju odnosno širenje koronavirusa, pojavila se bojazan da bi se najveći hrvatski derbi mogao igrati bez gledatelja.

'To su stvari za koje mi nismo nadležni, ali ne vidim da se tako nešto dogodi. Nema nikakvog razloga za nikakva pretjerivanja. Nije bilo nikakvih naputaka da se odgodi utakmica. To bi nama bio hendikep, to više odgovara Dinamu. Pratimo sve što se događa, i u Italiji treneri razmišljaju u istom smjeru'.

