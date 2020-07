Hajduk uskoro ostaje bez trenera; Igor Tudor nakon nove neuspješne epizode u Splitu pred novim izazovom u zemlji koju dobro poznaje

Igor Tudor i njegovi suradnici bi trebali preuzeti novog turskog prvoligaša Hatayspor

Igor Tudor iduće sezone neće voditi Hajduk. Prema pisanju turskog Fanatika Tudor i njegovi suradnici bi trebali preuzeti novog turskog prvoligaša Hatayspor. Spomenuti klub je aktualni prvak druge turske lige, ali ipak su odlučili otpustiti trenera Mehmeta Altiparmaka koji ih je doveo do najvišeg ranga tamošnjeg nogometa po prvi puta u 53 godine dugoj povijesti.

Tudor je aktualni trener Hajduka, no sudeći po rezultatima koje ima u Splitu se sigurno neće dugo zadržavati. Od kada je u siječnju ove godine preuzeo Hajduk u 16 prvenstvenih utakmica upisao je sedam pobjeda, jedan remi i osam poraza i klub doveo do petog mjesta Hrvatski Telekom Prve lige.

Marin Brbić je, zbog neispunjavanja cilja i osiguravanja drugog mjesta, podnio ostavku na mjestu predsjednika kluba, no ona je kasnije odbijena od strane Nadzornog odbora. Što se Tudora tiče, on nije ponudio ostavku, a kao što smo već ranije pisali, to ni ne planira napraviti, barem dok ne nađe novi angažman.