Hajduk upisao 11. domaću pobjedu u nizu; goste dokrajčio bizaran gol kakav još nismo nikad vidjeli u HT Prvoj ligi

U prvoj subotnjoj utakmici 13. kola Hrvatski Telekom Prve lige na Poljudu je Hajduk svladao Slaven Belupo 2:0 te se vratio na vrh prvenstvene ljestvice

Do odmora domaćin je mogao povećati prednost u 38. minuti. Nakon kornera lopta je došla do Ismajlija, on je pucao s nekih 14 metara, vratar je već bio svladan, no s crte ju je izbio Glavčić.

U nastavku su se probudili i 'farmaceuti', imali par sramežljivih pokušaja, ali pravu priliku opet su stvorili domaći nogometaši. U 64. minuti Caktaš je proigrao Jaira koji je izašao pred vratara Slavena. On ga je pokušao prebaciti, no napravio je to slabo i Ježina je uhvatio loptu.