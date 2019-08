Puno grešaka na Poljudu; Hajduk skoro Gorici poklonio gol neopreznom igrom u obrani

Kakva greška u obrani Hajduka! Hamza je spustio loptu prema vrataru, no on nije razumio što će se dogoditi i otišao je u prazno. Dvorneković je brzo uletio i uzeo loptu. Sjurio se prema praznom golu, no Ljubić ga je uspio omesti. Dvorneković je pao, a sudac je pokazao da je lopta, koja je izašla van terena, za Hajduk